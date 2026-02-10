Les obres del nou CAP Raval Nord de Barcelona revelen un jaciment del segle XIV

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
L'espai està sota la capella de la Misericòrdia i els treballs van començar al gener
BARCELONA, 10 febr. (EUROPA PRESS) -
Les obres de construcció del futur centre d'atenció primària (CAP) Raval Nord, impulsades pel Servei Català de la Salut (CatSalut), han revelat un conjunt arqueològic que ha permès documentar l'ús de l'espai des del segle XIV al XX.
El jaciment es troba al subsol de l'actual capella de la Misericòrdia i els treballs arqueològics, iniciats al gener del 2025, confirmen més de 700 anys d'ocupació ininterrompuda, explica el consistori en un comunicat aquest dimarts.
Les excavacions han permès documentar com l'espai ha canviat al llarg dels segles: entre els segles XIV i XV, funcionava com una àrea artesanal especialitzada, en haver-hi dos forns excavats al subsol i un altre forn de planta rectangular.
Després d'aquesta primera etapa, entre els segles XV i XVI l'espai va quedar parcialment abandonat, probablement es feia servir per a usos agrícoles o de cultiu, mentre que al segle XVI hi havia un primer edifici indeterminat.
A la fi del segle XVII i durant el XVIII i XIX es va fer l'ampliació més destacada, associada a la Casa de la Misericòrdia, i entre finals del XIX i el XX es va construir l'actual capella de la Misericòrdia.
EL RAVAL
L'excavació continua en marxa i podria aportar noves troballes medievals o anteriors en els propers mesos, si bé els resultats que ha ofert fins ara converteixen el subsol de la capella en "una de les finestres més valuoses per entendre la formació i transformació del Raval".
Després d'un primer període de tasques prèvies, un equip d'entre 12 i 20 arqueòlegs de CAT Arqueòlegs han participat en els treballs, dirigits per Emiliano Hinojo en la fase preliminar i per Daniel Vázquez en l'excavació en extensió.
La intervenció arqueològica ha calgut per construir una planta soterrada per al nou equipament sanitari, si bé la transformació preveu preservar la capella i fer-la visible des del futur edifici.