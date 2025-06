Les obres investigades per la UCO es van licitar a Andalusia, Astúries, Catalunya, Galícia, La Rioja, Murcia i Teruel

Consta el projecte de construcció de la integració del tren a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil sosté que els contractes d'obra pública que s'investiguen en el Tribunal Suprem en el marc del 'cas Koldo' van ser adjudicats a les constructores Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) i Levantina Ingeniría y Construcción (LIC), en projectes destinats a Andalusia, Astúries, Catalunya, Galícia, La Rioja, Regió de Múrcia i Teruel.

Així consta a l'informe de 490 pàgines, al que ha tingut accés Europa Press, que va portar al magistrat Leopoldo Puente a ordenar els registres dimarts passat a la casa de l'exministre de Transports José Luis Ábalos i en diverses empreses.

Es tracta de l'informe en el qual els agents analitzen diversos enregistraments realitzats per l'exasesor ministerial Koldo García entre 2019 i 2023 i trobades ara en els seus dispositius.

En les converses, en les quals figuren el propi Koldo, Ábalos i el fins a aquest dijous secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, s'aprecia que intentaven cobrar "presumptes contraprestacions econòmiques degudes després de l'adjudicació d'obra pública, principalment a Acciona SA, especialment a través de la seva filial Acciona Construcció SA".

Aquestes són les adjudicacions que apareixen en l'informe:

ANDALUSIA (PONT DEL CENTENARI DE SEVILLA)

Una de les obres que, segons la UCO, hauria generat un "benefici econòmic" per Ábalos és la construcció de tirants del Pont del Centenari de Sevilla, situat a l'autovia ES-30.

La Guàrdia Civil destaca una conversa de novembre de 2018 en la que s'evidencia que Transports estava preparant aquesta licitació, però apunta que Cerdán "ja tenia coneixement de la intenció de licitar aquesta obra i els detalls de la mateixa".

En l'informe consta que l'abril de 2019 Cerdán va instar Koldo a "tancar" aquesta licitació. L'exasesor ministerial i Ábalos van comentar després en una reunió "la pressió que estava exercint Santos".

Dels extractes dels enregistraments, els agents destaquen que Koldo "va informar que era Pedro Saura qui estava bloquejant la publicació de l'obra del Pont del Centenari, i com li va demanar a Ábalos que parlés amb el sotssecretari per desbloquejar la situació". El llavors director de Carreteres, Javier Herrero, va pressionar per "desbloquejar l'obra a Sevilla", segons els transcripcions.

En aquest cas, l'anunci de licitació es va publicar al setembre de 2020. Al gener de 2021, Herrero va comunicar a Koldo que Acciona era "la més econòmica"; va obtenir una puntuació tècnica de 100 punts.

L'adjudicació es va materialitzar el 17 de maig, per 71 milions d'euros, encara que el 2023 es va ampliar fins als 102,8 milions.

ANDALUSIA (TRAM DE CARRETERA A ÚBEDA)

Així mateix, consta un projecte per l'autovia A-32 (Linares-Albacete) i la carretera N-322 (Còrdova-València) en el seu tram Úbeda-Torreperogil. Els agents van trobar una nota "en un dels dispositius mòbils propietat de Koldo, amb data 29 de març de 2019, la qual versava 'Úbeda a torreberogil aprovar el modificat ja i com vingui i és d'OPR'".

ASTÚRIES (AUTOVIA A-63)

Entre les obres sota sospita es troba, a més, la licitació de la Direcció general de Carreteres del projecte d'adaptació parcial de la segona calçada de l'Autovia A-63 en el tram Sales-L'Espina, per 7,3 milions d'euros.

Segons la UCO, a l'abril de 2019 Herrero va avisar Koldo que la constructora OPR hauria presentat una oferta tècnica "molt, molt fluixa" per a aquest projecte. Els agents consideren que, per tant, s'entenia que no seria possible adjudicar-los l'obra.

"No obstant això, (Herrero) li va dir a Koldo que estava "empenyent a Astúries'", segons la UCO. Finalment, el 30 d'abril, el director de Carreteres li va informar que havien fet "bingo".

ASTÚRIES (GIJÓN)

Se suma la licitació d'Adif, per 592.053 euros, de les obres d'emergència d'estabilització dels talusos de les trinxeres situades en punts de la Línia 750 de l'autobús Gijón Sanz Crespo - Pravia, de la Xarxa d'Ample Mètric, a Astúries.

En aquest cas, els agents destaquen una conversa en la qual Koldo li hauria sol·licitat a la llavors presidenta d'Adif, Isabel Pardo de Vera, l'adjudicació discrecional d'aquesta obra a LIC.

CATALUNYA (SANT FELIU DE LLOBREGAT)

També consta el projecte de construcció de la integració del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), per 71,5 milions d'euros.

Segons la UCO, el 30 de maig de 2019 Pardo de Vera va informar a Koldo del resultat de l'obertura d'ofertes econòmiques a "Sant Feliu", "sent la d'Acciona la novena més barata", apunten els agents.

L'empresa va resultar adjudicatària del contracte el novembre de 2019 per 51,7 milions d'euros; el 2022, es va ampliar fins als 62 milions.

GALÍCIA (MONFORTE - LUGO)

Figura la licitació d'Adif per a l'execució de les obres del projecte de tractament de ponts, túnels i explanacions en part del tram Monforte-Lugo de la línia 800. Va ser adjudicada a l'agost de 2021 a la UTE Monforte 379 en la qual estava OPR.

Tres anys després, un càrrec d'OPR va contactar amb Koldo i li va informar que havia caigut un talús i que s'anava a licitar un expedient d'emergència per esmenar-ho. La UCO recalca que en el mateix missatge li va sol·licitar que el projecte li fos adjudicat. Se li va concedir l'obra per 1,4 milions d'euros a la UTE en la qual estava.

LA RIOJA (AUTOVIA A-68 I A-12)

A l'informe, s'aprecia que "en diferents ocasions" Koldo, Ábalos i Cerdán van parlar sobre una obra de "Logronyo". El fins ara 'número tres' del PSOE li va preguntar a l'exasesor ministerial a l'abril de 2019 si sabia algo d'aquesta adjudicació. Koldo va contestar que s'havia desbloquejat i sortiria el dia 10.

La UTE en la qual estava Acciona Construcció SA "va obtenir la major puntuació tècnica" i "va presentar el segon pressupost més econòmic". Se li va adjudicar el contracte al setembre per 92,4 milions d'euros.

La UCO també assenyala la licitació de Carreteres d'una obra a l'autovia A-12, del Camí de Santiago, en el tram Santo Domingo de la Calçada (La Rioja) - Villamayor del Riu (Burgos), per 72,4 milions d'euros.

Segons els agents, Herrero va informar a Koldo en aquest cas. La UTE en la que estava LIC "va obtenir la puntuació global més alta, encara que va ser la catorzena en puntuació econòmica, ja que va obtenir 100 punts en l'apartat de judici de valor (puntuació tècnica)".

REGIÓ DE MÚRCIA (SANTIAGO EL MAJOR)

També consta que el 18 de novembre de 2020 Koldo va informar Ábalos que tenia pendent de cobrament les adjudicacions de 'Sant Feliu' i de 'El Major'. Aquesta última és l'obra licitada per Adif per al soterrament de la xarxa arterial ferrovial al barri Santiago El Major, a Múrcia.

Aquesta obra va ser licitada l'agost de 2018: la UTE Ferrovial Agroman - Acciona Construcció va obtenir la major puntuació tècnica i va presentar la segona oferta més econòmica. Se li va adjudicar per 158 milions.

REGIÓ DE MÚRCIA (AVE)

Així mateix, figura a Múrcia la licitació al juny de 2018 del projecte de construcció de plataforma de l'AVE Múrcia-Almeria en el seu tram Pulpí-Vera.

La UTE Ferrovial Agroman - Acciona Construcció va ser la primera en valoració subjectiva i "la segona oferta més cara entre les 14 licitadores". Se li va adjudicar per 121 milions.

TERUEL (CARRETERES)

Consta, a més, la licitació per Carreteres de l'execució de diverses operacions de conservació i explotació de carreteres a la província de Terol, per 5,7 milions.

La UCO subratlla que, en aquest cas, ha trobat una conversa de gener de 2021 en la que Herrero va advertir Koldo del resultat d'obertura d'ofertes econòmiques.

Finalment, es va adjudicar a la UTE formada per MARCO i LIC amb la màxima puntuació i la tretzena oferta més avantatjosa en la primera proposició econòmica i la catorzena en la segona.