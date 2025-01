Les 3 monges clarisses del monestir de Pedralbes de Barcelona demanen el trasllat a Vilobí (Girona)

BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -

Les tres monges clarisses que continuen al monestir de Santa Maria de Pedralbes de Barcelona han demanat el trasllat a la fraternitat de Santa Clara de Vilobí d'Onyar (Girona), han explicat fonts de l'Ordre de Santa Clara a Europa Press.

Està previst que deixin la capital catalana durant el mes de febrer, per la qual cosa la comunitat de les clarisses deixarà el monestir després de passar-hi gairebé 700 anys, segons ha avançat 'El Periódico de Catalunya' aquest dimecres.

Després de la sortida de les últimes monges, per ara no hi ha cap previsió per al futur ús del monestir, que des del 2012 està adscrit a l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub).