Les línies T4, T5 i T6 del tramvia de Barcelona estaran afectades aquest diumenge per la Mitja Marató

Archivo - Diverses persones en un tramvia a Barcelona
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -

Les línies T4, T5 i T6 del tramvia de Barcelona patiran afectacions aquest diumenge per la Mitja Marató i oferiran el servei de manera parcial per "garantir la seguretat de les persones participants i facilitar el desenvolupament de la prova esportiva".

En un comunicat aquest dimecres, Tram explica que de 7.30 a 14 hores no hi haurà servei de la T5 i la T6 entre Glòries i Ciutadella | Vila Olímpica; de 8.15 a 13 hores no funcionarà la T4 entre Glòries i Estació Sant Adrià; i en la mateixa franja horària es reforçarà la T6 entre les mateixes estacions en el seu recorregut per la Gran Via.

Tram ha recordat que els horaris són aproximats i dependran del desenvolupament de la Mitja Marató, a més d'apuntar que les línies T1, T2 i T3 no es veuran afectades per l'esdeveniment.

