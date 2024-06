Les línies R4 i R8 circularan fins a Martorell Central (Barcelona) a partir de dilluns

BARCELONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -

Els trens de les línies R4 i R8, que començaven i acabaven el recorregut a Castellbisbal (Barcelona), circularan a partir de dilluns que ve, 3 de juny, fins a l'estació Martorell Central, ha informat aquest dissabte Renfe en un comunicat.

Aquesta afectació es deu a l'obertura de dues vies del túnel de Castellbisbal, on, fins ara, els trens circulaven per una via única provisional.

A més, es podrà comptar amb una tercera via entre el riu de Llobregat i l'estació de Castellbisbal pel túnel de Costa Blanca, que ha estat rehabilitat.