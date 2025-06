Les L4 i L11 de Metro de Barcelona, tallades parcialment per obres des de dimecres aquest estiu

Hi haurà servei de bus amb parada a cada estació afectada

BARCELONA, 24 juny (EUROPA PRESS) -

Les línies L4 i L11 de metro estaran tallades parcialment des d'aquest dimecres per obres de millora a la xarxa durant l'estiu, informa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) aquest dimarts en un comunicat.

Fins al 31 d'agost queda sense servei el tram de l'L4 des de Verdaguer fins a Trinitat Nova, i el de l'L11 des de Trinitat Nova fins a Casa de l'Aigua.

De l'1 al 7 de setembre, el tall de l'L4 es reduirà a les estacions del tram Maragall-Trinitat Nova, però es mantindrà el tall de l'L11.

BUS ALTERNATIU

La "principal alternativa de mobilitat" al metro és l'L3 i l'L5, encara que s'habilitarà un servei especial de bus amb parada a cada estació afectada.

Del 25 de juny al 7 de setembre hi haurà un servei de bus entre Verdaguer (L4) i Casa de l'Aigua (L11), que es reduirà des de l'1 de setembre, quan l'L4 recuperi el servei entre Verdaguer i Maragall.

Aquest bus canviarà el recorregut quan comencin les obres al carrer Pi i Margall a mitjans de juliol i durant un mes i mig, perquè afecten la parada del metro a Joanic.

Un altre servei de bus especial anirà de Girona a Verdaguer per a persones amb mobilitat reduïda, ja que Verdaguer no és una estació accessible.

La freqüència de tots aquests busos serà d'uns quatre minuts en hora punta, i comptarà amb fins a 22 autobusos articulats.

LES OBRES

Les obres tindran una inversió de TMB de vint milions d'euros i renovaran la via de manera integral, amb el que es pretén reduir les incidències, a més de tenir un manteniment més eficaç i resoldre problemes de vibracions a la zona.

També es construirà un nou pou de ventilació en Guinardó que durant les obres servirà com a pou d'extracció de material.

A més, la Generalitat renovarà la senyalització d'aquest tram de l'L4 amb actuacions que costaran deu milions d'euros.

CAMPANYA D'INFORMACIÓ

El tall de Metro inclou una campanya d'informació a la xarxa i informadors tant en les estacions afectades com a les parades d'inici i final del servei de bus llançadora.

Quant als canals digitals, el planificador de viatge Vull Anar informa del tall i recomana alternatives; també es difon la campanya informativa per megafonia, pantalles d'informació de Metro i bus, el web corporatiu, la TMB App i les xarxes socials de TMB; i hi ha cartelleria i senyalització estàtica en les estacions afectades i als enllaços, i als punts on s'habilitaran els busos especials.