Les jornades LOCAL.IA al novembre de la Diputació de Barcelona obren inscripcions

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha obert les inscripcions per a les jornades 'LOCAL.IA: desplegament de casos d'ús' dirigides a les administracions municipals de la demarcació per aplicar solucions d'intel·ligència artificial.
Les jornades, que se celebraran el 4 i 5 de novembre al paranimf de l'Escola Industrial, inclouran un espai d'expositors amb petites empreses i start-ups del sector que compartiran les seves propostes i experiències, informa la Diputació en un comunicat.
El dia 4 se centrarà en els representants polítics d'alcaldies i regidories, secretaris i personal tècnic d'administracions locals, mentre que les activitats del dia 5 es dirigiran al personal tècnic de diputacions provincials.