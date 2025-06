Les granges urbanes Can Mestres i Can Cadena de Barcelona es renoven

BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -

Les granges urbanes barcelonines de Can Mestres (districte de Sants-Montjuïc) i Can Cadena (Sant Martí) han fet reformes per millorar el benestar animal i millorar com a espais d'ús educatiu, amb una inversió total de 300.000 euros.

Han renovat els espais d'animals i han delimitat les zones de pastura amb tanques noves, abeuradors i menjadores adaptades a cada espècie (hi ha gallines, oques, ànecs, conills, cabres i ovelles), informa l'Ajuntament de Barcelona aquest diumenge en un comunicat.

S'han instal·lat nous itineraris educatius amb plafons informatius per explicar la història de les masies i destacar l'agricultura, la ramaderia i els horts en entorns urbans.

Can Mestres suma 7.000 m2 entre horts, zones de pastura, masia i estables, mentre que Can Cadena té 2.132 m2.

Cada any les visiten més de 3.000 alumnes de primària i secundària de tota la ciutat, i també es poden demanar visites guiades d'almenys quinze persones.