Les Fonts Bessones de Barcelona estaran fora de servei fins a juny per a la seva impermeabilització

BARCELONA 3 maig (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat els treballs d'impermeabilització de les Fonts Bessones de la plaça de Catalunya de Barcelona, que estaran fora de servei des d'aquest dilluns 4 de maig fins a finals de juny.
Aquesta actuació té l'objectiu de garantir el correcte funcionament de la instal·lació i evitar filtracions d'aigua, informa l'Ajuntament en un comunicat aquest diumenge.
Els treballs previstos, que requereixen executar-se en sec, inclouen el buidatge dels gots, el desmuntatge dels elements de les fonts, el segellat d'esquerdes, la renovació del paviment interior i l'aplicació d'un tractament s'impermeabilització integral.
Les fonts estan formades per dos gots simètrics i dos locals tècnics situats sota la plaça, als quals s'accedeix des del bescanviador de transport.
En 2015 ja es va dur a terme una reforma integral de les fonts per millorar la seva eficiència i sistema d'il·luminació i, entre altres millores, es va instal·lar un sistema de telecontrol per supervisar els elements hidràulics, sistemes de seguretat, consums energètics i la qualitat de l'aigua.