Les festes de Sants de Barcelona comencen aquest dissabte amb més de 425 activitats programades

La Festa Major de Sants de Barcelona comença aquest dissabte amb més de 425 activitats programades, de les quals més de 150 són concerts i espectacles musicals, a més de cultura popular, actes de carrer i competicions esportives i gastronomia, que s'allargaran fins a l'1 de setembre.

L'inici de les festes serà a les 20 hores amb el pregó a càrrec del periodista de 'La Directa' Jesús Rodríguez i amb la tradicional cercavila prèvia, que enguany es recupera, informa l'Ajuntament en un comunicat.

Entre els escenaris de la festa es mantenen el Parc de l'Espanya Industrial, on es farà el lliurament de premis del concurs de carrers, i el ja tradicional piromusical que tanca la festa; l'Espai Castellers a la plaça de Can Climent amb música en directe; les Cotxeres de Sants i la plaça Bonet i Muixí.

Entre les activitats esportives es troben les carreres ciclistes i es recupera la carrera atlètica el diumenge 1 de setembre, que recorrerà els carrers de Sants i de la Creu Coberta entre Olzinelles i Moianès.

L'Ajuntament subratlla que "bona part de les activitats" s'han adaptat a persones amb mobilitat reduïda, discapacitat visual, sordera i autisme, i enguany s'ha incorporat un servei amb motxilles vibratòries per a persones sordes al concert de La Karma i Ginestà.

Aquest any destaca també el canvi d'ubicació de la fira d'atraccions, que passa del seu emplaçament habitual al passeig de Sant Antoni a la rambla Brasil: des de l'avinguda Madrid fins al carrer de Sants, i a la rambla de Badal: des del carrer de Sants fins al carrer Daoiz i Velarde.

11 CARRERS DECORATS

Hi haurà 11 carrers decorats pels seus veïns i les diferents comissions inspirats en temes diversos, i se celebrarà l'aniversari dels 10 anys del carrer Papin, els 15 de Vallespir de Baix, els 30 de Sagunt, els 35 de Guadiana, i els 40 de Vallespir de Dalt.

Els carrers decorats programen també una sèrie d'activitats i concerts oberts al barri són Alcolea de Baix, Alcolea de Dalt, Finlàndia, Galileu, Guadiana, plaça de la Farga, Papin, Sagunt, Valladolid, Vallespir de Dalt i Vallespir de Baix.

VENDA D'ALCOHOL

Mentre duri la festa, les botigues amb permís de venda d'alcohol situades a l'àmbit on es concentren els principals escenaris de la festa tancaran entre les 22 i les 7 hores.

Aquesta restricció horària afectarà les botigues de menys de 300 metres quadrats que es troben a l'àmbit delimitat per la vorera sud de l'avinguda Madrid, la Rambla Brasil/Badal, el carrer Constitució i carrer Numància/Tarragona (vorera Llobregat).

La festa tindrà, un any més, un Punt Lila d'informació per prevenir agressions masclistes i punts de suport a les barres de les comissions per atendre i assessorar a les persones que ho necessitin.