Les Festes de Primavera 2026 de l'Hospitalet (Barcelona) reuneixen més de 47.000 persones

AYUNTAMIENTO DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
Les Festes de Primavera 2026 de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) van aplegar més de 47.000 persones entre dijous passat i diumenge, ha explicat aquest dimarts l'Ajuntament en un comunicat.
Aquestes festes, amb activitats de música en viu, culturals, escèniques i familiars, han registrat un increment del 20% de públic en els últims 2 anys, "resultat parcialment condicionat per la pluja en l'edició anterior".
La música en viu "ha estat una de les grans protagonistes" amb més de 25.000 assistents entre els principals escenaris, que són el del parc de la Remunta i de Bellvitge i els jardins de Can Sumarro.
Les activitats familiars han reunit més de 3.000 persones amb diferents propostes al jardí de les Tortugues, mentre que el parc de les Meravelles ha tingut 2.500 espectadors "amb un ampli ventall d'espectacles".
Quant als esdeveniments de cultura popular, unes 11.000 persones han participat en actes com la diada castellera, la trobada de gegants, el ball de sardanes o la nit del foc.