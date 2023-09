Les festes de la Mercè estrenaran aquest any un espectacle amb drons a la platja de la Barceloneta

Hi haurà un nou espai d'actuacions a la zona vianalitzada del carrer Consell de Cent



BARCELONA, 12 set. (EUROPA PRESS) -

Les festes de la Mercè estrenaran aquest any un espectacle amb drons a l'espigó del Gas de la platja de la Barceloneta el diumenge 24 de setembre (dia de la festivitat), dins el XXIV Festival Pirotècnic Internacional de la Mercè.

Serà un dels espectacles de les festes, que comptaran amb una programació "extensa, gratuïta, que arriba a tots els barris de la ciutat", amb un pressupost total de 3,1 milions d'euros, ha explicat el comissionat de Cultura i Indústries Creatives, Xavier Marcé, al costat dels responsables de les diferents programacions de les festes.

L'Ajuntament de Barcelona, a través de les organitzacions encarregades de la programació de la Mercè, han preparat les festes d'aquest any amb més de 300 actuacions a l'aire lliure i concerts a 16 espais que tindran lloc entre el 22 i el 25 de setembre a la capital catalana.

L'inici oficial de les festes el marcarà el pregó de l'escriptora Najat el Hachmi el divendres 22 de setembre a les 19 hores, al Saló de Cent de l'Ajuntament, després del qual se celebrarà el tradicional Toc d'Inici a la plaça Sant Jaume, amb figures, danses i grups tradicionals de cultura popular a càrrec dels Ministrils del Camí Ral.

La comitiva popular recorrerà els carrers de la ciutat el dissabte 24 de setembre des de la basílica de la Mercè fins a l'Ajuntament, encapçalada per l'alcalde, Jaume Collboni, i també se celebrarà la diada castellera amb les colles de Barcelona, donant així protagonisme a la cultura popular, que també serà l'essència de les festes.

Els grans escenaris de la cultura popular seran la plaça Sant Jaume, el passeig de Gràcia, l'avinguda de la Catedral --on, entre altres cites, hi haurà el tradicional concert dels cors de Clavé (dilluns 25)--, el Born CCM, la Rambla, els carrers de Ciutat Vella i el Palau de la Virreina.

OASI MAC I ANY PICASSO

D'altra banda, dins la programació del Mercè Arts de Carrer (MAC) --que inclou 61 espectacles entre els quals s'oferiran més de 300 actuacions--, aquest any s'inclourà un nou espai: l'Oasi MAC, una zona senyalada a l'àrea vianalitzada del carrer Consell de Cent, on els artistes oferiran les seves creacions a peu de carrer.

A més a més, les festes s'afegeixen a la commemoració de l'Any Picasso, en record del 50è aniversari de la mort de l'artista, amb la desfilada de la Comparsa Visca Picasso i amb la recreació de la casa de la plaça de la Mercè, on l'artista va viure durant nou anys.

Com cada any, les festes viuran la clausura a l'avinguda Reina Maria Cristina amb el Piromusical, la banda sonora del qual la posarà el Sónar per culminar les celebracions del seu 30è aniversari.