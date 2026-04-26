Les 5 escoles de música de Barcelona obren el dimecres la preinscipció per al proper curs

BARCELONA 26 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) obrirà dimecres que ve la preinscripció per al curs 2026-2027 a les cinc escoles municipals de música de la ciutat, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona aquest diumenge en un comunicat.
La preinscripció a les escoles, que són l'EMM Ca Fargues, l'EMM Ca Ponsic, l'EMM Eixample - Joan Manuel Serrat, l'EMM Nou Barris i l'EMM Sant Andreu - Mestre Pich Santasusana, es podrà fer fins al 8 de maig de forma telemàtica tant com presencial a l'escola on se sol·licita la plaça.
Per al proper curs, l'oferta serà de 672 places noves, ja que la resta serà per als alumnes que segueixen a l'escola, aconseguint més de 3.000 alumnes en total.
La regidor d'Educació, Sara Belbeida, ha posat en valor aquest fet: "Barcelona, com a ciutat educadora que és, fa una aposta per posar a l'abast de la ciutadania tots els recursos possibles perquè tothom pugui accedir a la cultura i, en aquest cas, a estudis musicals, visqui al barri que visqui".
La publicació de la llista de sol·licituds per cada oferta de plaça serà el 13 de maig, la convocatòria per a la realització d'exercicis musicals per a alumnat a partir de 8 anys serà del 14 al 27 de maig i la publicació de l'alumnat admès serà l'11 de juny a partir de les 17.00 hores.