Les escoles bressol de Barcelona inicien aquest dilluns el nou curs amb 8.845 places

L'oferta de places cobreix el 55% de la demanda en les escoles bressol municipals de Barcelona



BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -

Les 105 escoles bressol gestionades per l'Ajuntament de Barcelona inicien aquest dilluns el nou curs escolar amb un total de 8.845 places distribuïdes en 624 grups per a nens i nenes d'entre 0 a 2 anys, segons ha informat aquest diumenge el consistori en un comunicat.

A la xarxa municipal d'escoles bressol, se sumen les que gestiona la Generalitat de Catalunya, que són 5 centres amb 326 places distribuïdes en 26 grups.

Durant el període de preinscripció d'aquest curs, l'Ajuntament va oferir un total de 4.646 places que estaven vacants en escoles bressol municipals, i va haver-hi un total de 8.291 sol·licitants, dels quals es van assignar 4.582 i van quedar vacants 66 places.

El percentatge de demanda atesa aquest any va ser, per tant, del 55%, el mateix que l'any passat, i per grups d'edats la demanda atesa és similar: del 58% en nens i nenes de 0 anys; del 57% en el grup d'1 any; i del 51% en el grup de 2 anys.

INCREMENT D'ESCOLARITZACIÓ

L'Institut Municipal d'Educació de Barcelona ha observat un increment en els percentatges d'escolarització a la xarxa d'escoles públiques respecte a les dades del padró municipal, sent un 41% els nens i nenes matriculats en centres públics.

Entre les novetats del curs 2024-2025, destaca el manteniment del servei amb diversificació horària en la guarderia Germanetes del districte de L'Eixample, amb un grup de matí i un grup de tarda, amb 13 places en cada torn.

Al setembre també comencen el curs els espais familiars de criança municipal, que ofereixen un total de 1.400 places distribuïdes en 26 espais de la ciutat.