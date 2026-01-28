Les escoles de Barcelona celebren el Dia de la pau i la no-violència

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
Diferents escoles de Barcelona han celebrat aquest dimecres al matí a la plaça Sant Jaume el Dia de la pau i la no-violència juntament amb la il·lustradora i dibuixant Carme Solé Vendrell, qui ha pintat en directe el quadre 'Una abraçada'.
Durant l'elaboració del quadre, l'expert en l'obra de l'artista i amb qui forma un tàndem creatiu, Jaume Escala, ha cantat en català les cançons 'Imagine' i 'Blowing in the wind', informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.
L'acte ha tingut continuïtat al Saló de Cent de l'Ajuntament, on els centres assistents han aportat la seva col·laboració per culminar l'obra de Solé.
La segona tinent d'alcalde del consistori, Maria Eugènia Gay, ha ressaltat la importància de la celebració: "Els vostres treballs i reflexions han estat extraordinaris. Aquesta pau, la convivència, aquesta cultura que significa treballar per a l'acord, comença als vostres patis, a les portes dels vostres col·legis".
A l'acte també hi ha assistit el tercer tinent d'alcalde, Albert Batlle, i la comissionada d'Educació, Marta Sendra, qui ha demanat als alumnes que "abans d'enfadar-vos, escolteu el vent --en referència a la cançó de Bob Dylan--, que es refereix a pensar".