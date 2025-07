Les consultes al servei Fem-ho Fàcil de la Diputació de Barcelona es dupliquen en 6 mesos

BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -

El servei d'atenció a la ciutadania de la Diputació de Barcelona Fem-ho Fàcil ha atès entre gener i juny d'aquest 2025 un total de 1.537 consultes --256 al mes de mitjana--, i duplica les dutes a terme en tot el 2024, quan en van atendre 618.

És un servei sense cost i personalitzat per ajudar a "fer tràmits electrònics, buscar informació pública mitjançant el Portal de Transparència i presentar sol·licituds d'accés a la informació pública", informa la Diputació aquest dimarts en un comunicat.

A més del canal telefònic, el servei Fem-ho Fàcil també resol dubtes per correu electrònic, via Whatsapp, mitjançant el formulari web Et Truquem! i amb videoatenció assistida multiidioma.