Les comarques de Barcelona van recaptar 11,7 milions de la taxa turística el 2025, un rècord "històric"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -
La recaptació de l'impost sobre les estades en establiments turístics en allotjaments de la província de Barcelona, excepte la comarca del Barcelonès, es va incrementar un 7,4% el 2025, fins als 11,7 milions d'euros, un rècord "històric", segons l'informe anual de l'activitat turística a l'entorn de Barcelona publicat pel LABturisme de la Diputació de Barcelona.
En un comunicat aquest divendres, la corporació detalla que les comarques de Barcelona van recollir el 17,8% de la recaptació, respecte al 82,2% del Barcelonès, i que el 2025 les van visitar 5,3 milions de persones, un 5,7% més que el 2024.
La despesa per persona i nit va augmentar un 9,6% fins a arribar als 50 euros, mentre que la despesa total del viatge es va incrementar un 2,9% fins als 635 euros.
MERCAT VALENCIÀ I BASC
El turisme català continua sent majoritari entre el mercat domèstic quant al nombre de visitants, però destaca el creixement del turisme procedent de la Comunitat Valenciana, amb un 38,6% més de turistes, a més de les visites des del País Basc, que va augmentar en un 20%.
Quant als mercats de procedència del turisme, van augmentar tant els estatals com els estrangers, mantenint el pes de cadascun (42%-58%).
Els principals mercats estrangers que van visitar les comarques de Barcelona són França i el Regne Unit, mentre que els Països Baixos mostren les xifres de creixement més importants amb un 17,1% més de turistes.