Les colles de castellers de Barcelona omplen la plaça Sant Jaume de Barcelona per la Mercè

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 24 set. (EUROPA PRESS) -
Les colles de castellers de Barcelona han omplert aquest dijous la plaça Sant Jaume per la Mercè, durante la tradicional Diada Castellera que reuneix totes les agrupacions de la capital catalana.
La jornada s'ha iniciat sobre les 13 hores, una vegada finalitzada la missa en la Basílica de la Mercè, a què han anat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el president del Parlament, Josep Rull, i altres líders municipals, que han seguit la Diada des del balcó de l'Ajuntament.
La cita ha comptat amb totes les colles de Barcelona: els Castellers de Barcelona, amb camisa vermella; els de Sants, amb camisa grisa; els de la Vila de Gràcia, amb camisa blau marí; els de el Poble-sec, amb camisa blava cel; els de la Sagrada Família, amb camisa verda; els de Sarrià, amb camisa de color granat; els Esquerdats de l'Eixample, amb camisa lila, i la Jove de Barcelona, de granat.