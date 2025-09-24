Les colles de Barcelona celebren la Diada castellera de la Mercè

Els Nans, Gegants i l'Àliga de la ciutat recorren carrers i places
BARCELONA, 24 set. (EUROPA PRESS) -
Les colles de Barcelona han celebrat aquest dimecres a la plaça de Sant Jaume una Diada castellera amb tots els grups de la ciutat, acompanyats de gralles i tambors, amb motiu de les festes de la Mercè.
Han participat Castellers de Barcelona, Castellers de Sants, Castellers de la Vila de Gràcia, Castellers del Poble Sec, Castellers de la Sagrada Família, la Colla Castellera Jove de Barcelona, Castellers de Sarrià i Esquerdats - Colla Castellera de l'Esquerra de l'Eixample.
Barcelona també ha celebrat danses pel dia de la patrona de la ciutat, amb la plantada i mostra de ball dels Gegants a la plaça Sant Jaume, que interpreten el seu ball o coreografia pròpia, i la desfilada de Nans i Gegants que ha recorregut carrers i places, a més de l'Àliga.