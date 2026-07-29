Les Cabanyes (Barcelona) rep el seu Mapa de Patrimoni Cultural amb 70 elements

BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha donat a les Cabanyes el seu Mapa de Patrimoni Cultural que recull 70 elements, informa la corporació en un comunicat aquest dimecres.
El patrimoni immoble és el grup més nombrós de l'inventari, amb un 44% del total, seguit del patrimoni immaterial, amb un 23%; el patrimoni moble i documental, amb un 16% cadascun, i el patrimoni natural, que representa l'1%.
Un dels eixos patrimonials és la vinculació històrica amb la vinya i un dels elements patrimonials "més significatius" és la comanda de Sant Valentí, que constitueix un nexe entre diferents períodes històrics de l'època romana fins a la contemporània.