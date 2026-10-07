Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga després de reunir-se aquest dimecres amb l'Ajuntament

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
Els treballadors de les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga en no avançar en la resolució del conflicte laboral amb l'Ajuntament de Barcelona després d'una reunió aquest dimecres, informa el comitè d'empresa dels treballadors dels equipaments en un comunicat.
El col·lectiu està en vaga des del maig per la manca d'entesa en l'aplicació del nou conveni municipal i la trobada era la primera que se celebrava des del juny.
"En la reunió, que ha durat 10 minuts, l'administració no ha amagat la seva manca de voluntat negociadora, no ha portat cap proposta ni document i ens ha retret que mantinguem les nostres demandes, que segons la seva valoració, no són matèria de negociació", han sostingut.
Per això, han cridat a concentrar-se aquest dijous davant la seu de Recursos Humans del consistori i "tornaran a tancar de manera massiva i la plantilla farà una concentració-piquet per exigir a l'Ajuntament que mantingui una negociació real i efectiva" amb el comitè per desbloquejar el conflicte.
Per la seva banda, el regidor de Cultura, Xavier Marcé, va lamentar durant el ple extraordinari de dimarts celebrat per aquesta qüestió els "interessos més electorals que laborals" dels partits de la cambra i els va demanar sentit institucional ja que, segons ell, el conflicte no concerneix únicament el consistori.