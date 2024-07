Les antigues ocelleries de la Rambla de Barcelona demanen "mesures cautelars" al TEDH

L'Ajuntament dona 10 dies hàbils als treballadors perquè deixin les parades



BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

Les antigues ocelleries de la Rambla de Barcelona han demanat "mesures cautelars" al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) per aturar el desallotjament anunciat el 2021 per part de l'Ajuntament de Barcelona, han informat aquest dijous en un comunicat.

Han detallat que l'Ajuntament no té la voluntat de dialogar i "vol enderrocar les seves parades per millorar la circulació de persones a la Rambla".

Estan disposats a abandonar les parades si l'Institut Municipal de Mercats (IMM), de qui depenen, els reubica, tot i que han assegurat que aquesta solució "ha estat denegada pel consistori", a més d'una proposta de mediació.

10 DIES HÀBILS

Segons fonts municipals consultades per Europa Press, l'Ajuntament ha donat 10 dies hàbils als concessionaris de les parades "perquè les deixin lliures i retornin la possessió a l'IMM".

El col·lectiu, que agrupa un centenar de treballadors, ha formulat una desena de recursos i accions judicials per aturar el desallotjament i va recollir més de 60.000 signatures per forçar una iniciativa legislativa popular (ILP) que els declarés patrimoni cultural immaterial, que el Parlament va rebutjar.

Les mateixes fonts municipals han detallat que la sentència del Tribunal Suprem del 28 de maig del 2024 va considerar que "no hi ha vulneració dels drets fonamentals de participació política" en la decisió municipal.

CONSISTORI

Els treballadors han lamentat que, malgrat haver canviat la seva activitat per adaptar-se a les noves normatives, l'"única sortida que proposa el consistori és quedar-se sense feina".

El consistori ha assenyalat que després de les diferents resolucions judicials que hi ha hagut "donant la raó als plantejaments defensats per l'Ajuntament", es continua amb el procés administratiu que va arrencar el 2021 per posar fi a aquesta activitat amb l'objectiu de desenvolupar les obres de reforma de la Rambla.

A partir d'aleshores, "s'estudiarà quin podrà ser el moment més adequat per a l'enderrocament de les parades, segons com avancin les obres".