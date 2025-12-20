L'entorn de Tres Xemeneies serà un espai de "natura, ciutat i infraestructures"

El projecte guanyador del concurs articularà un sistema d'espais fluvials, litorals i urbans
BARCELONA, 20 des. (EUROPA PRESS) -
L'entorn de les Tres Xemeneies, situat entre els municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona (Barcelona), es transformarà en un espai "d'equilibri entre natura, ciutat i infraestructures", després que el projecte 'Verd i Blau: Infraestructures resilients' hagi guanyat el concurs per al futur parc litoral.
En un comunicat aquest dissabte, el Govern ha explicat que la proposta guanyadora "reimagina el Delta de Besòs" i articularà un sistema d'espais fluvials, litorals i urbans en un espai de 89.502 metres quadrats.
L'equip redactor darrere de la proposta guanyadora és la UTE formada pels despatxos de paisatgisme Landlab i Aldayjover i per l'enginyeria Aquatica.
La redacció del projecte vindrà acompanyada d'un procés participatiu en el qual es cocrearán diverses àrees del parc, amb usos socials i espais per als hàbitats naturals, i durant aquest procés es promourà un disseny amb perspectiva de gènere, divers i inclusiu, i que respongui a les necessitats ecològiques i ciutadanes.
INFRAESTRUCTURA ECOLÒGICA
El projecte proposa un parc que actuï "com a infraestructura ecològica capaç de gestionar possibles inundacions, millorar la qualitat ambiental i fomentar la biodiversitat", a través de solucions basades en la natura, que busquen una gestió integral del cicle de l'aigua i una protecció activa enfront dels efectes del canvi climàtic.
El parc integra paisatgísticament infraestructures territorials, com el col·lector interceptor de Llevant, gestionat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i contempla el seu trasllat des de la seva posició actual dins de la zona marítim-terrestre fins a la reserva d'espai prevista pel Pla Director Urbanístic a l'interior del parc.
A més, el nou parc "potenciarà els usos de caràcter més social i els equipaments esportius, propiciant l'aparició de nous espais per a la creació d'hàbitats fluvials, marítims o urbans a les àrees més allunyades i en contacte amb la desembocadura del Besòs".
La vegetació, basada en la pineda mediterrània, estendrà els espais d'ombra amb l'objectiu de convertir-se en un nou refugi climàtic de l'àrea metropolitana.