L'empresa Tolemy Bio tria Barcelona per impulsar solucions d'IA per a teràpies avançades

BARCELONA 6 set. (EUROPA PRESS) -
La 'startup' britànica Tolemy Bio s'ha establert a Barcelona amb l'objectiu d'impulsar el desenvolupament de tecnologies basades en dades i intel·ligència artificial (IA) per millorar la fabricació de teràpies avançades i altres tractaments biològics.
La companyia ha captat recentment 1,4 milions d'euros en una ronda de finançament 'pre-seed' que destinarà principalment a activitats de R+D i preveu crear 6 llocs de treball d'alta qualificació, informa aquest diumenge la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat en un comunicat.
Per al seu projecte a Catalunya, Tolemy Bio ha comptat amb el suport de l'agència Acció del departament, i s'ha establert a les instal·lacions de SID/Barcelona, un hub de ciència i innovació especialitzat en ciències de la vida situat entre Esplugues de Llobregat i Sant Joan Despí (Barcelona).
Actualment, la companyia centra la seva activitat en el desenvolupament d'Orbit, una plataforma dissenyada per analitzar grans volums de dades generades durant el cultiu cel·lular i la fabricació de productes biològics.
La plataforma combina models virtuals de cèl·lules, dades biològiques i eines de IA per millorar la comprensió i predir el comportament dels sistemes cel·lulars, amb l'objectiu d'ajudar als equips científics i industrials a prendre decisions més informades, reduir incerteses i accelerar el pas de la investigació a la producció.
Segons el cofundador i ceo de Tolemy Bio, Alex Ward, Barcelona "reuneix talent, capacitats científiques i un ecosistema biotecnològic en creixement", que ofereix un entorn favorables per construir una empresa en la intersecció de la IA, la biotecnologia i la fabricació de teràpies avançades.
Ward ha dit que l'establiment de les seves operacions experimentals en SID/Barcelona proporciona la infraestructura que necessiten per desenvolupar i validar la seva tecnologia prop de possibles col·laboradors i clients.