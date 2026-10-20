L'Eixample de Barcelona acollirà una prova pilot per unificar les OAC del Govern i de l'Estat

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El districte de l'Eixample de Barcelona acollirà una prova pilot per convertir l'oficina d'atenció ciutadana (OAC) d'aquesta zona de la ciutat en una OAC unificada de l'administració general de l'Estat i de la Generalitat, informa el Govern en un comunicat després del Consell Executiu d'aquest dimarts.
Ha explicat que la implantació d'aquest espai pretén facilitar l'accés de la ciutadania als serveis, prestacions, informació i tràmits de caràcter social i d'estrangeria, alhora que ha emmarcat aquesta col·laboració en la comissió bilateral Generalitat-Estat celebrada el 24 de febrer del 2025 i el 20 de maig del 2026.
Per això, la iniciativa s'engegarà com una prova pilot "pionera a tot l'Estat" en la qual s'estudiarà la viabilitat que des d'un únic punt es puguin fer gestions de les dues administracions de manera presencial.