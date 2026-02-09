L'eina Participa311 de la Diputació de Barcelona arriba a gairebé 3 milions de persones

BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha explicat aquest dilluns que l'eina de participació ciutadana Participa311 dona cobertura a gairebé 3 milions de persones, i ha detallat que permet gestionar processos i espais de participació per facilitar la col·laboració entre la ciutadania i les institucions a l'hora de produir polítiques públiques, informa aquest dilluns en un comunicat.
Segons dades del gener del 2026 proporcionades per la mateixa Diputació de Barcelona, hi ha 128 plataformes actives vinculades a governs locals a la província: 124 ajuntaments, 2 consells comarcals i 2 entitats municipals descentralitzades.
En total, s'han publicat 1260 processos participatius, s'han creat 285 òrgans de participació i 64.584 s'han registrat com a participants en les diferents plataformes locals, la qual cosa suposa un impacte en 2.802.293 persones.
Participa311, que va ser creada com una eina per enfortir la democràcia des del món local, està gestionada per l'Oficina Tècnica de Participació per als Governs Locals i forma part de l'estratègia integral d'innovació democràtica de la Diputació de Barcelona.
A més a més, la Comunitat311 és un espai de cooperació entre professionals municipals per compartir experiències, solucions i bones pràctiques sobre la participació ciutadana.