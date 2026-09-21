L'autobús X1 de Barcelona amplia el seu recorregut amb 8 parades més a la Diagonal

BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha posat en funcionament aquest dilluns les 8 parades noves de la línia X1 d'autobús, connectant la plaça Francesc Macià amb l'avinguda Albert Bastardas per l'avinguda Diagonal.
En un comunicat, la presidenta de TMB, Laia Bonet, destaca la capacitat per connectar diferents eixos estratègics que té la línia X1 i ha recordat que aquest any s'anunciaran més línies express per "continuar millorant l'oferta de bus a la ciutadania".
La línia X1, en marxa des del 2021, compta amb un nombre d'usuaris consolidat, amb 1,13 milions de validacions el 2025 i un total acumulat de 4,8 milions, segons dades del passat mes de juliol, en què es va xifrar una mitjana de 4.700 validacions diàries.