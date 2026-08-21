L'autobús llançadora de l'entorn de l'Spotify Camp Nou s'estrena amb la temporada de futbol

BARCELONA 21 ago. (EUROPA PRESS) -
L'àrea de Mobilitat, la guàrdia urbana i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) estrenaran el nou autobús llançadora el proper 27 d'agost, quan comença la temporada de futbol, que recorrerà el barri de Les Corts de Barcelona abans i després dels partits a casa del FC Barcelona, ha informat l'Ajuntament en un comunicat aquest divendres.
L'objectiu d'aquest servei és minimitzar les afectacions en la mobilitat dels veïns, ja que diverses entitats veïnals havien reclamat la falta d'alternatives derivades de les restriccions que s'apliquen els dies que el FC Barcelona juga al seu camp.
El recorregut circular, d'uns 6 quilòmetres, connectarà els diferents barris de Les Corts facilitant els enllaços amb les xarxes regulars de bus, amb inici i final al carrer del Camí de Torre Melina i passant per zones com Collblanc, l'avinguda de Madrid o l'avinguda Diagonal, entre altres.
El servei s'iniciarà 2 hores abans dels partits i es mantindrà fins a una hora i dos quarts després del final del partit, amb freqüència cada 15 minuts, encara que pot variar depenent del tràfic i l'afluència de persones.
A més, les autoritats del districte i del FC Barcelona han decidit que l'entrada dels autocars a l'estadi es farà per l'accés X del carrer Travessera dels Corts (contra direcció) per evitar el pas pel carrer Arizala i minimitzar les molèsties als veïns.
El regidor de Les Corts, David Escudé, assegura que aquestes noves mesures "posen als veïns al centre, equilibrant l'activitat de la ciutat amb la qualitat de vida del veïnat, alhora que es garanteix la seguretat de l'espai públic".