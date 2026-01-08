L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat Santiago Laiglesia, investigat pel 'cas Jubany'

BARCELONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Audiència de Barcelona ha estimat el recurs d'apel·lació presentat per la defensa de Santiago Laiglesia, en presó provisional, comunicada i sense fiança des del 28 de novembre com investigat per l'assassinat d'Helena Jubany el 2001, i ha acordat la seva llibertat provisional aquest dijous, segons la interlocutòria a la que ha tingut accés Europa Press.
No obstant això, el tribunal l'imposa mesures cautelars: l'obligació que entregui el seu passaport, la prohibició de sortir del territori espanyol sense autorització i que comparegui en els jutjats amb una periodicitat mensual.
A la interlocutòria, que ha avançat 'La Vanguardia', el tribunal reconeix que és "innegable el contingut incriminatori de la conclusió de l'informe sobre la mostra d'ADN" de Laiglesia recollida en el jersei que la víctima portava posat quan va ser assassinada, però no aprecia que existeixi un risc de fugida derivat d'aquest canvi d'escenari, com va argumentar la instructora.
L'Audiència de Barcelona assenyala que Laiglesia "sempre ha comparegut a les trucades o convocatòries del Jutjat" i que aquest nou escenari no té per què canviar, necessàriament, la seva actitud.
A més, sosté que la instructora no ha valorat les seves circumstàncies personals, doncs Laiglesia compta amb un "alt nivell d'arrelament social, incloent el familiar i el laboral", la qual cosa impedeix fer una inferència clara i contundent que pogués barrejar la possibilitat d'abandonar el país per evitar ser jutjat i entén que amb la prohibició de sortir d'Espanya es pot garantir que no ho faci.