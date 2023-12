L'Audiència de Barcelona arxiva la querella contra la superilla de Colau

Sanz (BComú): "A l'oposició anem a una querella arxivada per setmana"



BARCELONA, 21 des. (EUROPA PRESS) -

La secció 6 de l'Audiència de Barcelona ha arxivat la querella de l'exarquitecte en cap de Barcelona Josep Antoni Acebillo contra l'aleshores alcaldessa Ada Colau per la construcció de la superilla de l'Eixample per presumptes delictes urbanístics i malversació en els projectes d'eixos verds.

En les actuacions, a les quals ha tingut accés Europa Press, el tribunal estima els recursos d'apel·lació que van interposar Colau i l'extinent d'alcalde d'Urbanisme Janet Sanz, i fa saber a totes les parts que "contra la resolució no es pot presentar cap recurs ordinari".

"Difícilment es pot justificar la continuació de la persecució penal quan la sentència del jutjat contenciós-administratiu diu que les infraccions urbanístiques no tenen la intensitat requerida", expliquen.

A més a més, el tribunal afirma que "ni el frau de subvencions ni la malversació es poden afirmar simplement a partir de la conculcació de les normes urbanístiques".

Aquesta és la querella que el jutjat va ampliar amb un presumpte frau en subvencions europees i va sostenir que els nous fets denunciats tenen connexió amb els delictes ja investigats, per la qual cosa cal esclarir els fets i depurar les possibles responsabilitats.

16 QUERELLES ARXIVADES

La portaveu de BComú, Janet Sanz, contra qui també van presentar la querella en ser aleshores la tinent d'alcalde d'Urbanisme, ha celebrat l'arxivament i ha recordat que ja han arxivat 16 querelles contra l'exalcaldessa i el seu govern.

"Constatem que abans, quan érem al govern, anàvem a una querella per setmana, i ara que som a l'oposició anem a una querella arxivada per setmana", ha dit.

Ha afegit que a BComú estan satisfets per la feina feta perquè reitera que no es pot anar contra el sentit comú, i s'ha tornat a preguntar: "Què hauria passat si tot això no s'hagués impulsat abans de les eleccions?", en referència a les querelles que després s'han arxivat.