L'ATM presenta les noves fundes de tela de la T-Mobilitat dissenyades per Sonia Pulido

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona ha estrenat aquesta setmana les noves fundes de tela per a la T-Mobilitat, dissenyades per la il·lustradora Sonia Pulido, Premi Nacional d'Il·lustració 2020.
Durant les pròximes setmanes es distribuiran de franc unes 85.000 fundes a través dels punts d'atenció als usuaris que comprin una T-Mobilitat, una T-16 o demanin un duplicat, fins a exhaurir les existències, explica l'ATM en un comunicat aquest dimarts.
Aquesta és la segona sèrie de fundes il·lustrades produïdes i distribuïdes per l'ATM, que dona continuïtat a la iniciativa que va impulsar l'any passat amb la col·laboració de l'artista Òscar Medina.