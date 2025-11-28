L'ATM desplega 3 tramvies amb un nou disseny a les línies del Trambesòs

BARCELONA 28 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha desplegat 3 tramvies amb un nou disseny a les línies T4, T5 i T6 del Trambesòs, que a partir d'ara compta amb un total de 21 combois.
El nou model Citadis X05 ha estat fabricat per Alstom a Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) i a més d'un aspecte més modern incorpora l'última tecnologia i requeriments d'accessibilitat i seguretat, indica l'ATM en un comunicat.
Així mateix, els nous tramvies compten amb adaptacions útils per al nou tram Glòries-Verdaguer per l'avinguda Diagonal, ja que són capaces de captar energia tant per la catenària com per l'alimentació contínua per terra (APS).
També equipen un nou sistema d'informació per pantalla, que informen sobre el recorregut, la pròxima parada, la intermodalitat i altres aspectes del trajecte, que també es reproduirà per la megafonia interior.
Finalment, els nous vehicles guanyen en seguretat per als conductors, ja que les seves cabines han estat dissenyades amb una millor ergonomia i seguretat, més visibilitat i una estructura adequada als requeriments normatius de protecció del personal i de tercers, en cas de col·lisions.