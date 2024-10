L'ATM amplia 6 mesos la validesa de la T-16 als joves que facin 16 anys de juliol a desembre del 2024

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ampliarà 6 mesos la validesa de la T-16 als joves que facin 16 anys entre l'1 de juliol i el 31 de desembre del 2024, ha informat en un comunicat aquest dimecres.

Així, aquests usuaris podran continuar fent servir el títol durant un període de sis mesos des de la data del seu aniversari, mentre que per als adolescents que compleixin els 16 abans del 30 de juny el títol deixarà de ser vàlid el 31 de desembre.

L'ATM recomana als joves que vulguin continuar fent servir el transport públic iniciar els tràmits per demanar la targeta de plàstic T-jove "tan aviat com sigui possible i així evitar aglomeracions d'última hora".