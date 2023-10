L'ATL proposa apujar la tarifa de l'aigua un 33% per l'augment dels costos per la sequera

La proposta es ratificarà "previsiblement" aquesta tarda i afectarà 116 municipis



BARCELONA, 10 oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Administració de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) ha aprovat una revisió de la seva tarifa i proposa una pujada del 33% per l'augment dels costos per la sequera, que el Consell de la Xarxa Ter-Llobregat i el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) "previsiblement" ratificaran aquest dimarts a la tarda, ha informat la Generalitat en un comunicat.

Segons ha avançat 'La Vanguardia' aquest dimarts, l'ATL ha demanat revisar la tarifa perquè pugi de 0,74 euros per metre cúbic a 0,99, la qual cosa suposa "al voltant d'un euro per persona al mes"; un cop es ratifiqui, la nova tarifa es començarà a aplicar a partir de l'1 de gener del 2024.

Aquesta pujada respon a l'increment de "costos clau" per al cicle de l'aigua, com és el cas de l'energia, davant la qual la Generalitat argumenta que l'ATL necessita poder garantir el servei de proveïment d'aigua i els costos derivats.

Aquests costos han crescut un 21% respecte a l'IPC del 2017, com per exemple l'energia elèctrica, els costos de personal, o els aprovisionaments de materials i reactius necessaris per al procés de tractament i distribució de l'aigua.

"Així i tot, des del 2019, quan el Govern va tornar a assumir la gestió pública de l'ATL, la tarifa de l'aigua no s'ha equilibrat als costos que genera", apunta la Generalitat en el mateix comunicat, en el qual recorda que l'ATL ha mantingut la tarifa congelada des del 2017.

5,5 MILIONS DE PERSONES AFECTADES

L'ATL gestiona la principal xarxa de proveïment d'aigua en alta que dona servei a més del 90% de la població de Catalunya (prop de 5,5 milions de persones) de 116 municipis de la regió de Barcelona, inclosa l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

En concret, l'ATL subministra aigua potable directament a 116 municipis de nou comarques: Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Oriental i Occidental (Barcelona), Selva (Girona) i Solsonès (Lleida).

Fonts de l'AMB han explicat a Europa Press que l'ATL els ha informat de la seva proposta i que, quan s'aprovi, el Consell Metropolità la debatrà per definir "com ajusta" la pujada.

ACORD DE LA TAULA DEL TER

A més a més, l'1 de gener del 2024 entrarà en vigor l'Acord de la Taula del Ter per a la reducció de la captació d'aigua del Ter (dels 135 hectòmetres cúbics anuals als 90), la qual cosa suposarà "la millora de l'estat del riu i del seu ecosistema, però implicarà un ús superior de les plantes dessalinitzadores".

Davant la sequera, la Generalitat afirma que s'està planificant una expansió de la xarxa de proveïment Ter-Llobregat perquè nous municipis s'hi puguin connectar i vegin garantit el servei de proveïment per fer front a futures situacions de sequera.