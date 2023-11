L'Associació Passeig de Gràcia de Barcelona demana mantenir encesos els llums de Nadal fins a la mitjanit

BARCELONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Associació Passeig de Gràcia de Barcelona ha demanat mantenir encesos els llums de Nadal fins a la mitjanit perquè troba "restrictiu" que s'apaguin a les 22 de dilluns a dijous i a les 23 els divendres i dissabtes, informa aquest dijous en un comunicat.

Segons el seu president, Lluís Sans, l'horari no es justifica per la despesa energètica del passeig: "La despesa total de l'increment de dues hores addicionals seria de 442 euros per a tota la campanya: una xifra simbòlica, comparada amb els 170.000 euros del cost de la instal·lació".

L'associació ha agraït a l'Ajuntament celebrar aquest dijous a la tarda l'acte d'encesa dels llums al passeig de Gràcia per commemorar els 200 anys d'aquest carrer.