L'artista TVboy homenatja Aitana Bonmatí a Barcelona després d'haver guanyat la Pilota d'Or

BARCELONA, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

L'artista urbà TVboy ha retratat la futbolista del FC Barcelona Aitana Bonmatí a Barcelona després de ser elegida guanyadora del trofeu de la Pilota d'Or aquest dilluns.

Al mural, la futbolista porta escrit a l'esquena 'Belive in yourself!' --"Creu en tu mateixa"--, frase que l'artista també ha publicat en una nota a través de la xarxa social X recollida per Europa Press.

La pintura és a la cruïlla entre l'avinguda Diagonal i el passeig de Gràcia, i també assenyala TVboy en la publicació.