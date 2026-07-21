L'artista TVboy dedica a Barcelona un mural a Ferran Torres pel gol en la final del Mundial

EUROPA PRESS - LORENA SOPENA
BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
L'artista urbà TVboy ha pintat un mural a la plaça Joanic de Barcelona dedicat al futbolista Ferran Torres, després de marcar el gol que va donar a la selecció espanyola la victòria en la final del Mundial 2026.
El mural mostra el davanter valencià del FC Barcelona fent un petó al trofeu vestit amb la samarreta de la selecció i acompanyat de la frase 'Making History' ('Fent història') amb dues estrelles pintades, en referència al segon Mundial que ha aconseguit Espanya, a més de la seva signatura.
L'artista ha publicat l'obra a Instagram i ha explicat una anècdota mentre el pintava: "Una nena ha passat i ha dit: 'Mama, és Ferran Torres!'. He somrigut. Aquí he entès que l'art també connecta generacions".