Larrosa (Lleida) se sotmetrà a una moció de confiança després del rebuig als comptes

LLEIDA 23 des. (EUROPA PRESS) -
El ple municipal de Lleida ha rebutjat aquest dimarts els pressupostos del govern socialista de Fèlix Larrosa, qui se sotmetrà a una qüestió de confiança vinculada a l'aprovació dels comptes per al 2026.
Si l'alcalde supera la moció de confiança, els pressupostos quedaran automàticament aprovats; en cas contrari, els grups de l'oposició disposaran d'un mes per presentar una moció de censura amb un candidat alternatiu, informa la Paeria en un comunicat.
"Continuarem treballant i, a més, hi haurà pressupostos", ha afirmat Larrosa, qui ha destacat el projecte de comptes 2026 com el millor de la història, en les seves paraules.
Larrosa ha assenyalat que "s'han produït moltes reunions de negociació per pactar els comptes", però ha lamentat les línies vermelles que, a parer seu, no han possibilitat l'acord.
El grup de Junts, que havia donat suport als pressupostos anteriors, ha argumentat "incompliments d'acords" i manca de negociació, i ha criticat que les mesures anunciades no resolen els problemes de mobilitat.