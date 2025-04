L'àrea de jocs de la Clariana de Glòries de Barcelona tindrà un espai per als nens amb autisme

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Espai de Joc 0-99 de la Clariana de Glòries a Barcelona ha ampliat les seves propostes lúdiques amb una àrea de jocs de fusta i un espai per als nens amb trastorn de l'espectre autista (TEA) i les seves famílies, ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

Aquesta nova àrea incorpora també el projecte Play AUT the Box, impulsat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l'Escola Industrial de Sabadell, que té com a objectiu millorar els espais públics per als infants amb autisme mitjançant l'adaptació dels "contenidors de joc" i la creació de sis prototips de jocs anomenats Games Aut.

A més a més, el 26 d'abril l'espai de la Clariana acollirà l'activitat 'Encara és Sant Jordi?', en la qual es representarà el conte 'El Pinyol', d'Ana Lucini i Lia Bertran, i es durà a terme un taller per construir rimes, a més d'altres activitats ambientades en la festivitat.