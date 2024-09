BARCELONA, 24 set. (EUROPA PRESS) -

Uns 221.000 vehicles han entrat a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 i les 21 d'aquest dimarts, festiu de la patrona de la capital catalana i últim dia de les festes de la ciutat.

Aquesta xifra és el 88,4% dels 250.000 vehicles previstos aquest dimarts, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

"No hi ha hagut incidències importants" i passades les 21 ja no hi havia retencions, ha afegit.