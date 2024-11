L'Arboç declara l'emergència sanitària per la vaga en la recollida de residus

TARRAGONA 28 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de l'Arboç (Tarragona) ha declarat l'emergència sanitària després de 47 dies de vaga dels treballadors de la recollida de residus i la neteja vial, un cop el consistori ha rebut la llum verda d'un informe de salubritat.

En un comunicat, el consistori ha afirmat que la situació al municipi "s'ha desbordat i la salubritat està compromesa", per la qual cosa ara estan en espera de rebre l'autorització de la Conselleria d'Empresa i Treball per contractar una altra empresa de manera urgent.

També indiquen que han presentat una denúncia davant els Mossos d'Esquadra i dues més davant el Departament de Treball en constatar l'"incompliment flagrant i reiterat dels serveis mínims, posant en risc el dret a la salut dels ciutadans" per part de l'empresa.

L'alcalde de l'Arboç, Joan Sans, ha assenyalat que des de l'inici de la vaga no hi ha hagut cap acostament ni voluntat de solució entre els treballadors i la companyia i que s'han produït diversos actes vandàlics: "Respectem el dret a la vaga, però els ciutadans no som els responsables ni els causants d'aquest conflicte", ha sostingut.

A més de l'Arboç, els municipis de Llorenç del Penedès i Sant Jaume dels Domenys (Tarragona) també estan afectats per la vaga, els quals també han rebut l'informe favorable per reclamar l'emergència sanitària.