L'aprovació dels pressupostos de Collboni s'ajorna fins divendres amb la incògnita de BComú

BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -
Els comptes del 2026 que ha proposat el govern de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, hauran d'esperar al ple d'aquest divendres per a l'aprovació definitiva després de la reserva de vot de BComú en la comissió extraordinària d'Economia i Hisenda d'aquest dimecres.
Ara, el govern municipal té 2 dies per sumar al d'ERC el suport final dels Comuns, la líder dels quals, Janet Sanz, ja ha avisat aquest dimecres al matí que tenint en compte l'estat de les negociacions, veia difícil aprovar els comptes.
El tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha afirmat que la ciutat "no pot esperar certs temps" de negociació i ha assegurat que, per aquest motiu, portaran la proposta de comptes al ple d'aquest divendres.
"He estat a disposició des del juliol i vostès ara demanen temps i fan les propostes a última hora i això no ho entenc", ha afegit.
En la seva intervenció, la regidora de BComú, Gemma Tarafa, ha insistit en la necessitat d'allargar la negociació més enllà d'aquest divendres, malgrat que actualment falti "concretar i aterrar" totes les propostes a acordar.
GRUPS
El portaveu d'ERC, Jordi Castellana, ha explicat el vot favorable de la seva formació en assenyalar els acords als quals han arribat amb el govern del PSC en habitatge, turisme i llengua i ha instat Collboni a "treballar perquè aquests pressupostos estiguin com més aviat millor perquè els ciutadans s'ho mereixen".
En canvi, el regidor de Junts, Arnau Vives, ha mostrat el rebuig del seu partit als comptes després de lamentar que els hagin negat gairebé 400 al·legacions de les 457 que van presentar i ha qualificat el consistori de ser "poc rigorós", alhora que els ha acusat textualment de tenir cada any el pressupost rècord i aconseguir que la gent visqui pitjor.
Per la seva banda, el PP, a través del regidor Víctor Martí, ha criticat que l'executiu de Collboni hagi tingut pressa per resoldre les aportacions dels partits: "No és creïble que en tan poc temps hagin pogut estudiar en profunditat totes les al·legacions i això posa en dubte la seva voluntat de diàleg".
Finalment, el líder de Vox a l'Ajuntament, Gonzalo de Oro, ha considerat que la proposta de comptes, malgrat ser la més alta de la història, "segueix les mateixes polítiques dels últims 10 anys".