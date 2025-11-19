L'aprovació dels pressupostos de Collboni s'ajorna fins divendres amb la incògnita de BComú

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
Els comptes del 2026 que ha proposat el govern de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, hauran d'esperar al ple d'aquest divendres per a l'aprovació definitiva després de la reserva de vot de BComú en la comissió extraordinària d'Economia i Hisenda d'aquest dimecres.
Ara, el govern municipal té 2 dies per sumar al d'ERC el suport final dels Comuns, la líder dels quals, Janet Sanz, ja ha avisat aquest dimecres al matí que tenint en compte l'estat de les negociacions, veia difícil aprovar els comptes.
El tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha afirmat que la ciutat "no pot esperar certs temps" de negociació i ha assegurat que, per aquest motiu, portaran la proposta de comptes al ple d'aquest divendres.