L'antiga Colònia de Cal Pons a Puig-reig (Barcelona) es podrà transformar en pisos socials

BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de Barcelona ha donat a l'Ajuntament de Puig-reig l'estudi de viabilitat per a la rehabilitació d'un dels edificis històrics de la colònia de Cal Pons per transformar-lo en habitatges de lloguer social per a joves.

L'immoble, que antigament havia estat una pensió i forma part del recinte catalogat com a bé cultural d'interès nacional (BCIN), actualment acull entitats i un magatzem a la planta baixa, uns usos que es volen mantenir sigui quina sigui l'opció de rehabilitació triada, informa la Diputació en un comunicat.

A més de les opcions arquitectòniques, l'estudi de l'Oficina d'Habitatge de la Diputació analitza el cost de la intervenció i valora diferents vies de finançament, bé sigui amb inversió municipal o mitjançant la intervenció d'alguna entitat cooperativa sènior que es faci càrrec de la rehabilitació i la gestió de l'edifici.