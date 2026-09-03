L'antic Imax de Barcelona acollirà una exposició immersiva sobre Andrés Iniesta

Es podrà visitar des de finals de setembre d'aquest any fins al gener del 2027
BARCELONA, 3 set. (EUROPA PRESS) -
L'antic Imax del Port Vell de Barcelona acollirà l'exposició immersiva 'Iniesta Experience: el joc interior' sobre la trajectòria i el llegat del futbolista Andrés Iniesta, que s'inaugurarà a finals d'aquest mes de setembre i que es podrà veure fins al gener del 2027.
Les entrades es posaran a la venda aquest divendres a través del web oficial de l'experiència, concebuda i desenvolupada per Stoneweg Cultura i comissariada juntament amb NSN, companyia cofundada pel mateix Iniesta, ha informat l'organització aquest dijous en un comunicat.
Iniesta ha explicat que es tracta d'un recorregut "molt original" per la seva vida professional i personal amb experiències interactives.
El fundador i president de Stoneweg, Jaume Sabater, ha assegurat que l'exposició és una aposta per la cultura i l'esport i ha destacat que l'exposició es pugui estrenar a Barcelona.
Amb aquest projecte, l'antic Imax de Barcelona enceta una nova etapa com a espai dedicat a "exposicions i experiències culturals de gran format a la ciutat".