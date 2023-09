L'ANC organitzarà actes per la Diada en 9 països d'Europa i Estats Units

BARCELONA, 7 set. (EUROPA PRESS) -

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) organitzarà actes polítics, culturals i socials per la Diada de Catalunya el dilluns 11 de setembre a França, Luxemburg, Anglaterra, Alemanya, Brussel·les, Països Baixos, Irlanda, Mèxic i els Estats Units.

"La Diada a l'exterior uneix política i cultura en una jornada en la qual les tradicions catalanes van de la mà de la mobilització i reivindicació del dret a l'autodeterminació", ha dit l'entitat en un comunicat aquest dijous.

A França hi haurà dues concentracions organitzades per l'ANC i altres entitats locals "en solidaritat amb Catalunya": a París el diumenge i a Niça el dilluns.

A Luxemburg, l'ANC ha organitzat una conferència per al mateix dia 11 on "es debatrà sobre l'amnistia i les seves possibles conseqüències per al moviment independentista"; i a Anglaterra, un vermut inaugurarà la Diada el dissabte amb un debat sobre el present i futur del moviment independentista amb el coordinador Uriel Bertran i actuacions dels 'castellers' de Londres i de la coral catalana.

L'assemblea exterior de l'ANC a Mèxic ha preparat una taula rodona pel diumenge sobre llengües minoritàries i als Estats Units ha organitzat trobades en ciutats com Dallas, Minneapolis o Washington.

"PUNT DE TROBADA INTERNACIONAL"

En el comunicat, l'ANC explica que "representants d'organitzacions polítiques, socials i sindicals de diversos països i de nacions sense estat" assistiran a la manifestació de la Diada a Barcelona com el País Basc, Galícia, Ucraïna, Bielorússia, el Sàhara, Portugal, Nova Caledònia, el Rif i Xinjiang, entre altres.

A més, tindrà un punt de trobada internacional a la plaça Universitat que "servirà de centre d'informació per a visitants internacionals sobre la lluita del poble català per la independència" i com a punt d'acreditació.