L'ampliació de la temporada, principal discrepància entre socorristes i Ajuntament de Barcelona

La comissió municipal per abordar el conflicte se celebra aquest divendres
BARCELONA, 21 ago. (EUROPA PRESS) -
Els socorristes de Barcelona consideren que l'ampliació de la temporada és la principal discrepància amb l'Ajuntament a l'hora d'arribar a un acord que finalitzi la seva vaga, que aquest dijous compleix tres setmanes des del seu inici.
En un comunicat de CGT, els treballadors critiquen que el consistori rebutgi valorar el mes de maig com a inici de la temporada malgrat l'afluència d'usuaris que, al seu judici, "ja exigeix màxima cobertura" del servei.
Així mateix, sostenen que octubre també és un mes on hi ha una "important afluència d'usuaris a les platges", per la qual cosa consideren que també hauria de formar part de la temporada alta de salvament i socorrisme.
A aquesta reivindicació se sumen els retrets a les "licitacions mal dissenyades" per part de l'Ajuntament: assenyalen que en l'anterior plec, l'empresa que va guanyar la concessió, Aunar Group, va deixar un deute de 100.000 euros amb els treballadors, i que el nou contracte amb FCC és fraudulent en la seva intencionalitat, textualment.
NOVA CONCENTRACIÓ
D'aquesta manera, els socorristes han convocat una concentració per a aquest divendres a les 11.30 a la plaça Sant Jaume, just abans de la comissió extraordinària sol·licitada per l'oposició i que se celebrarà a les 13 hores.
Junts, BComú, ERC i PP demanen que el govern municipal expliqui les mesures que estan duent a terme per posar fi al conflicte.