L'ambaixador d'Andorra a l'ONU urgeix la UE a "accelerar" la seva autonomia estratègica

Inaugura el cicle 'BCNTalks' d'opinió i debat internacional en anglès

BARCELONA, 27 març (EUROPA PRESS) -

L'ambaixador d'Andorra davant de les Nacions Unides, Ferran Costa, ha urgit aquest dijous la Unió Europea (UE) a "accelerar" la seva autonomia estratègica en un context que ha definit com a geopolítica intimidatoria.

Ho ha dit a l'IEC durant la primera conferència del cicle 'BCN Talks', sota el títol 'Diplomacy in Turbulent Estafis', acompanyat del president de la Societat Catalana de Comunicació de l'IEC, Joan Francesc Fondevila; el cap de Comunicació Corportativa de GBSB Global Business School, Adrià Alsina, i la directora general de Barcelona Global, Mercè Conesa.

Costa ha lamentat que la UE "no ha fet un bon treball" fins al moment per potenciar la seva autonomia estratègica, i ha defensat explorar noves aliances amb altres potències, més enllà dels Estats Units.

LA UE COM "CONTRABALANÇ"

Ha afirmat que, després de l'arribada de Donald Trump a la presidència d'Estats Units, la UE pot convertir-se "en una de les úniques àrees al món" compromesa amb els valors de les democràcies liberals, el multilateralisme i els drets humans.

"Pot fer de contrabalanç", segons Costa, que augura que la UE pot sortir més forta del context geopolític actual si aconsegueix una posició unitària en política exterior i si està sota un lideratge visionari, que creu que actualment no existeix.

ANDORRA I EL MULTILATERALISME

Costa ha explicat que Andorra, com estat petit, no té més elecció que practicar i confiar en el multilateralisme --especialment amb Espanya i França-- en aspectes clau per al país, i ha posat com a exemple la seva política de defensa, ja que Andorra no té exèrcit ni destina recursos a armament.

També ha destacat que la presència d'Andorra en organismes com les Nacions Unides els permet tenir veu a nivell global, i ha recordat que el seu vot té el mateix pes que el d'altres països.

Preguntat per l'acord d'associació amb la UE, Costa ha defensat que és "la millor opció" per a Andorra, perquè l'arquitectura institucional de la UE no contempla espai per a països petits i ha afegit que el text dona avantatges semblants a les d'un Estat membre.

ESPAI DE DEBAT INTERNACIONAL

En la seva intervenció a l'inici de l'acte, Joan Francesc Fondevila (Societat Catalana de Comunicació) ha assegurat que els 'BCN Talks' volen ser una eina útil per "conèixer l'opinió de persones rellevants".

Adrià Alsina (GBSB Global Business School) ha afirmat que 'BCN Talks' vol ser un fòrum d'opinió i debat internacional en anglès, més enllà dels que ja existeixen en català i castellà, i ha agraït que Costa acceptés inaugurar la iniciativa.

Mercè Conesa ha explicat que a Barcelona Global treballen en dues línies estratègiques: atracció de talent i d'inversió, amb l'objectiu d'elevar la competitivitat de la capital catalana, especialment en l'àmbit científic i d'investigació.