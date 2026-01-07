L'AMB va captar 127 milions dels Fons Next Generation de la UE el 2025

BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha captat un total de 127 milions d'euros provinents de la Unió Europea (UE) a través dels Fons Next Generation EU, amb els quals s'han finançat projectes amb un pressupost total que s'enfila als 220,5 milions.
En comunicat d'aquest dimecres, l'AMB també destaca que enguany s'ha reforçat l'aposta de l'organisme per la internacionalització, ja que s'han tramitat un total de 51 expedients internacionals, vinculats a projectes de cooperació, convenis bilaterals i col·laboracions amb institucions.
En l'àmbit de la competitivitat europea, ha presentat 36 projectes al llarg de l'any, 8 dels quals han rebut aprovació i han rebut una subvenció directa d'uns 10 milions d'euros per a un pressupost de 24 milions en total.
En el marc del seu pla d'internacionalització, l'octubre passat l'AMB va acollir el World Metropolitan Summit (WMS), coincidint amb la reunió anual de l'European Metropolitan Authorities (EMA) i el seu desè aniversari.
La cimera va comptar amb participació de fins a 100 àrees metropolitanes, 27 de les quals europees i 73 de la resta del món, la qual cosa va situar la metròpolis de Barcelona al "centre del debat global sobre els reptes urbans".