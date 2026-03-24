L'AMB inverteix 9,5 milions per a 34 actuacions orientades a millorar la mobilitat

Les intervencions inclouen nous carrils bici i millores en zones per als vianants
BARCELONA, 24 març (EUROPA PRESS) -
L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) impulsarà 34 actuacions per millorar la mobilitat a peu i amb bicicleta, amb una inversió total de 9,5 milions d'euros, segons ha informat aquest dimarts en un comunicat.
En concret, 12 actuacions corresponen a la construcció de nous trams de carril bici a 10 municipis, amb una inversió de 5,3 milions d'euros, la qual cosa permetrà sumar més de 8 quilòmetres a la xarxa per a bicis, una part dels quals vinculada a la xarxa Bicivia.
La resta d'intervencions, 22 en total, es desenvoluparan a 17 municipis i estaran centrades a millorar les zones per als vianants i els accessos al transport públic, especialment a les parades d'autobús, amb una inversió de 4,1 milions d'euros.
El vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Carlos Cordón, ha assenyalat que "aquesta convocatòria permetrà avançar en la xarxa ciclista metropolitana", i ha subratllat la necessitat de continuar desenvolupant els projectes més complexos amb la col·laboració de diferents administracions.
INTERVENCIONS A DIVERSOS MUNICIPIS DE BARCELONA
Les actuacions es faran a municipis com Cerdanyola del Vallès, Sant Just Desvern, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Badalona, Castelldefels o Cornellà de Llobregat (Barcelona), on ja hi ha projectes fets i d'altres pendents de desenvolupar en els pròxims mesos.
El programa estableix que les administracions financin conjuntament les obres, amb ajuts que cobreixen part del cost i amb un termini general d'execució de fins a 18 mesos des de la seva concessió, amb possibilitat d'ampliació en casos justificats.